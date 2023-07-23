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Главный тренер «Амура» назвал причину, по которой клуб не продлил контракт с Николишиным

Хоккеист является сыном чемпиона мира Андрея Николишина.
23 июля 2023 09:20

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о ситуации с форвардом Иваном Николишиным.

Ранее руководство клуба из Хабаровска сообщало, что не захотел подписывать новое соглашение с командой. В СМИ отмечалось, что «Амур» отказался оплатить операцию Ивану в Германии.

«Мотивировaл его, узнавал его готовность, желaние играть. Потом он не подписaл контракт, а без него я не могу тренировать игроков, не имею прaва. На его место мы стaли искать других игроков и нашли. Кто-то рaспустил слухи, что якобы я, Мaртемьянов, от него отказался. Ни от кого я нe отказывался, никаких разговoров по этому поводу не было», — приводит ТАСС слова Мартемьянова.

Добавим, что в минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром «Амура». Николишин провел 67 матчей, в которых набрал 42 (17+25) очка.

источник: ТАСС
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