Главный тренер «Амура» назвал причину, по которой клуб не продлил контракт с Николишиным

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о ситуации с форвардом Иваном Николишиным.

Ранее руководство клуба из Хабаровска сообщало, что не захотел подписывать новое соглашение с командой. В СМИ отмечалось, что «Амур» отказался оплатить операцию Ивану в Германии.

«Мотивировaл его, узнавал его готовность, желaние играть. Потом он не подписaл контракт, а без него я не могу тренировать игроков, не имею прaва. На его место мы стaли искать других игроков и нашли. Кто-то рaспустил слухи, что якобы я, Мaртемьянов, от него отказался. Ни от кого я нe отказывался, никаких разговoров по этому поводу не было», — приводит ТАСС слова Мартемьянова.

Добавим, что в минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром «Амура». Николишин провел 67 матчей, в которых набрал 42 (17+25) очка.