СКА подписал новый контракт с форвардом Гребенщиковым

СКА подписал новое соглашение с форвардом Святославом Гребенщиковым.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 28-летним хоккеистом имеет двухсторонний характер. Трудовой договор будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Отметим, что Гребенщиков является воспитанником СКА.

Минувший сезон нападающий начал в составе «Адмирала», а в конце декабря вернулся в команду из Санкт-Петербурга.

В ноябре 2019 года Гребенщиков провел три матча за олимпийскую сборную России на Кубке Германии, в которых отдал два голевых паса.