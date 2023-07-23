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СКА подписал новый контракт с форвардом Гребенщиковым

Хоккеист имеет опыт выступления за национальную команду.
23 июля 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

СКА подписал новое соглашение с форвардом Святославом Гребенщиковым.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 28-летним хоккеистом имеет двухсторонний характер. Трудовой договор будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Отметим, что Гребенщиков является воспитанником СКА.

Минувший сезон нападающий начал в составе «Адмирала», а в конце декабря вернулся в команду из Санкт-Петербурга.

В ноябре 2019 года Гребенщиков провел три матча за олимпийскую сборную России на Кубке Германии, в которых отдал два голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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