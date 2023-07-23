СКА подписал новый контракт с форвардом Гребенщиковым

СКА подписал новое соглашение с форвардом Святославом Гребенщиковым.
Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 28-летним хоккеистом имеет двухсторонний характер. Трудовой договор будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Отметим, что Гребенщиков является воспитанником СКА.
Минувший сезон нападающий начал в составе «Адмирала», а в конце декабря вернулся в команду из Санкт-Петербурга.
В ноябре 2019 года Гребенщиков провел три матча за олимпийскую сборную России на Кубке Германии, в которых отдал два голевых паса.
источник: «Советский спорт»