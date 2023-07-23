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Вратарь «Торонто» Самсонов через арбитраж получил однолетний контракт и зарплату в 3,5 млн долларов

Российский вратарь остается в канадском клубе.
23 июля 2023 22:53
автор: Александр Евграфов

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» получил по результатам арбитражных слушаний однолетний контракт с канадским клубом и зарплату в 3,55 млн долларов. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман в публикации, размещенной в соцсетях.

Ранее стороны не сошлись в размере оплаты контракта. По данным источника, команда предлагала россиянину 2,4 млн долларов, а Самсонов запрашивал 4,9 млн.

В минувшем сезоне Самсонов в составе «Торонто» стал полуфиналистом Восточной конференции, где «кленовые листья» уступил в серии «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате Сорокин провел 42 матча. В плей-офф на счету голкипера девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.

источник: «Советский спорт»
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