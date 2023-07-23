Главный судья КХЛ прокомментировал новое хоккейное правило

Главный судья Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов прокомментировал новое правило, которое начнет действовать в КХЛ в предстоящем сезоне. Согласно ему, будет запрещено держать шайбу за воротами в трапеции больше трех секунд.

«Прежде чем это правило вводить, мы проанализировали 15 игр разных клубов КХЛ и посчитали количество времени, когда игрок стоит за воротами. Когда все мы сможем попить кофе, покурить. Как вы думаете, какой рекорд по времени стояния в трапецивидной зоне? Какое максимальное время команда провела в трапеции за 60 минут чистого времени? Одна минута и 50 секунд. То есть из 60 минут чистого времени игры мы минуту и 50 секунд смотрели, как парень стоял за воротами, показывал смену, потом просто стоял, потом ждал, потом они раскатывались, раскат не получался, он возвращался, снова подбирал. В это время ребята выстраивали цементные мешки на той синей линии, и мы сидели смотрели – ну классный хоккей, вот это динамика, вот это движение. То есть кто-то сходил в туалет, вернулся – а они за воротами стоят. Как-то не то, наверное. Стимул в том, чтобы был атакующий хоккей. Конечно, команды, которые привыкли работать с раскатов, которые работают в откат – им это не алле никак», – приводит слова Анисимова YouTube-канал «Скользкий лёд».

В новом сезоне за первое подобное нарушение в матче будет выноситься предупреждение, а в случае повторения – хоккеист-нарушитель будет наказываться двухминутным удалением.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Ак Барс» в Москве.