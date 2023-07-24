Сергей Самсонов покинул должность тренера в «Каролине» после восьми лет работы

44-летний российский специалист Сергей Самсонов ушел с поста тренера по развитию форвардов «Каролины».

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет. Скоро определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», — цитирует Самсонова издание ТАСС.

Напомним, что россиянин работал в системе «Харрикейнз» восемь лет. В 2015 году он пришел в «Каролину» в качестве скаута, после чего стал тренером по развитию игроком клуба. Его контракт с «ураганами» истек 30 июня текущего года.

В качестве хоккеиста Сергей Самсонов становился бронзовым призером Олимпиады-2002. С 1997 по 2006 год он выступал за «Бостон» на позиции нападающего.