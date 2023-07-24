Агент Найта прокомментировал слухи о желании хоккеиста покинуть «Авангард»

Агент канадского нападающего омского «Авангарда» Корбана Найта - Алеша Пилко прокомментировал появившиеся слухи в прессе о том, что хоккеист хочет покинуть клуб.

«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна. Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, ранее главный тренер команды Михаил Кравец заявил, что клуб будет ждать игрока в Сочи. Там омичи сыграют на предсезонном турнире, который пройдет с 3 по 8 августа.

В сезоне-2022/23 форвард провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.