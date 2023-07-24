ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Авангарде» отреагировали на информацию о желании Найта покинуть клуб

Команда продолжает подготовку к новому сезону КХЛ.
24 июля 2023 13:32
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал слухи о том, что нападающий команды Корбан Найт желает покинуть клуб.

«Команда сейчас готовится к сезону по утверждённому графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа. Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, ранее главный тренер команды Михаил Кравец заявил, что клуб будет ждать игрока в Сочи. Там омичи сыграют на предсезонном турнире, который пройдет с 3 по 8 августа.

В сезоне-2022/23 форвард провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

источник: Чемпионат.com
Агент Найта прокомментировал слухи о желании хоккеиста покинуть «Авангард»
Хоккеист пока не присоединился к омичам в рамках предсезонной подготовки.
24.07.2023 13:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сергей Самсонов покинул должность тренера в «Каролине» после восьми лет работы
Российский тренер ушел из клуба НХЛ.
24.07.2023 11:18
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Главный судья КХЛ прокомментировал новое хоккейное правило
В новом сезоне будет ограничено время пребывания шайбы за воротами.
23.07.2023 23:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Торонто» Самсонов через арбитраж получил однолетний контракт и зарплату в 3,5 млн долларов
Вратарь «Торонто» Самсонов через арбитраж получил однолетний контракт и зарплату в 3,5 млн долларов
Российский вратарь остается в канадском клубе.
23.07.2023 22:53
Хоккей
автор: Александр Евграфов
СКА подписал новый контракт с форвардом Гребенщиковым
Хоккеист имеет опыт выступления за национальную команду.
23.07.2023 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Амура» назвал причину, по которой клуб не продлил контракт с Николишиным
Хоккеист является сыном чемпиона мира Андрея Николишина.
23.07.2023 09:20
Хоккей
Стали известны результаты тестирования руководства «Трактора» на наркотики
Клубные боссы прошли обязательную проверку после скандала.
22.07.2023 21:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Металлург» может в ближайшее время подписать канадского хоккеиста 
Ранее игрок на протяжении двух сезонов выступал в НХЛ. 
22.07.2023 20:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
НХЛ перенесла слушания арбитража по контракту Самсонова с «Торонто»
Вместе с ним в арбитраж обратился российский форвард «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко.
22.07.2023 17:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.