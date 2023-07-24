В «Авангарде» отреагировали на информацию о желании Найта покинуть клуб

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал слухи о том, что нападающий команды Корбан Найт желает покинуть клуб.

«Команда сейчас готовится к сезону по утверждённому графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа. Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, ранее главный тренер команды Михаил Кравец заявил, что клуб будет ждать игрока в Сочи. Там омичи сыграют на предсезонном турнире, который пройдет с 3 по 8 августа.

В сезоне-2022/23 форвард провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.