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В «Ладе» прокомментировали подписание двух канадских хоккеистов

В «Ладе» прокомментировали подписание двух канадских хоккеистов.
24 июля 2023 16:03
автор: Александр Евграфов

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов считает, что в данный момент иностранцы должны быть лидерами в команде.

«Изначально мы запланировали, что нам нужно найти двух качественных легионеров в атаку – центрального и крайнего в первое звено. Все понимают, что иностранцы должны быть в лидерах, вести команду за собой и набирать очки.

Просмотрели много кандидатов – кто-то не решился ехать в Тольятти, кто-то остался на своём месте, кто-то поехал в Швейцарию. Мы решили остановиться на Космачуке и Джозефсе, надеемся, что они станут лидерами «Лады». Очень много справок навели, старались узнать больше не только об их игровых качествах, но и о человеческих. Мы стремимся сделать коллектив единомышленников, и нужно, чтобы легионеры успешно влились в состав», — приводятся слова Якубова в Telegram-канале «Лады».

По словам Якубова в команде занимаются оформлением основных документов и планируется, что они присоединятся к команде к «Кубку LADA». Ожидается, что в Челябинске новобранцы «Лады» выйдут на лед.

Ранее стало известно, что «Лада» подписала контракты с двумя канадскими нападающими – Скоттом Космачуком и Троем Джозефсом.

источник: ХК «Лада»
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