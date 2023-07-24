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«Салават Юлаев» заинтересован в Гальченюке, которому предъявили ряд обвинений в США

Хоккеист должен вступить в программу помощи игрокам НХЛ.
24 июля 2023 17:47
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался относительно заинтересованности в американском нападающем Алексе Гальченюке.

Напомним, что с 29-летним хоккеистом в начале июля заключила контракт «Аризона». Вскоре Гальченюк был арестован. Алексу предъявили несколько обвинений и отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

«Мы сообщили aгенту о нашей заинтересованности. Но покa не более. Пока он своими делaми занимается, мы не знaем, как будут развиваться события. Мы кaк бы завесили звонок, будет — мы рассмотрим. Бюджет для этогo есть. Непонятно, какое у него ещe состояние», — цитирует Баширова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком 14 июля.

источник: «Спорт-Экспресс»
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