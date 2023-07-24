Стало известно время начала матча Кубка Открытия КХЛ-2023/2024 

Стало известно, когда состоится матч за Кубок Открытия Континентальной Хоккейной Лиги, в котором ЦСКА встретится с «Ак Барсом». Хоккейные клубы проведут встречу 1 сентября. Начало игры – 19:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отметим, что это станет первым матчем в регулярном чемпионате лиги в новом сезоне.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, одержав победу над «Ак Барсом» в финальной серии турнира со счётом 4-3. Московский клуб является трёхкратным обладателем титула.