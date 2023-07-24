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Стало известно время начала матча Кубка Открытия КХЛ-2023/2024 

За трофей между собой поборются ЦСКА и «Ак Барс»
24 июля 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

Стало известно, когда состоится матч за Кубок Открытия Континентальной Хоккейной Лиги, в котором ЦСКА встретится с «Ак Барсом». Хоккейные клубы проведут встречу 1 сентября. Начало игры – 19:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отметим, что это станет первым матчем в регулярном чемпионате лиги в новом сезоне.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, одержав победу над «Ак Барсом» в финальной серии турнира со счётом 4-3. Московский клуб является трёхкратным обладателем титула.

источник: КХЛ
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