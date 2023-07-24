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Sportsnet включил двоих россиян в топ-10 вратарских сделок в НХЛ за последние два сезона

Рейтинг разделен на несколько категорий.
24 июля 2023 19:55
автор: Александр Поволоцкий

Sportsnet составил рейтинг из 10 крупнейших сделок с участием вратарей НХЛ за последние два года.

Отметим, что в список Сонни Сачдевы попали два российских голкипера.

Так, в категорию «Неограненные алмазы» вошел вратарь «Торонто» Илья Самсонов. По предыдущему соглашению россиянин зарабатывал 1,8 млн долларов. Накануне Самсонов получил по результатам арбитражных слушаний однолетний контракт с »Торонто» и зарплату в 3,55 млн долларов

В категорию рейтинга «Высокие ставки» вошел россиянин Александр Георгиев. В 2022 году его обменяли в «Колорадо» на три драфт-пика. Георгиев подписал с «лавинами» трехлетнее соглашение на 10,2 млн долларов.

источник: Sportsnet.ca
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