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Немецкий хоккеист получал угрозы на фоне его возможного перехода в клуб КХЛ 

Игрока обещали отстранить от выступлений за национальную команду, если тот присоединится к российскому клубу. 
24 июля 2023 21:12
автор: Глеб Шевяков

Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы иностранцев в КХЛ, поделился воспоминаниями о сорвавшимся переходе немецкого форварда Марселя Небельса в «Локомотив».

«Расскажу об истории с немецким форвардом Марселем Небельсом. Ему отправили предложение, он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Но закончился ЧМ, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Небельса собирается руководство сборной. Ему, что если он поедет в КХЛ, то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж», — приводит слова Пилко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что с 2014 года Небельс играет на родине, в Германии за «Айсбарен Берлин». В прошедшем сезоне за немецкую команду он провёл 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 40 результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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