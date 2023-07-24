Немецкий хоккеист получал угрозы на фоне его возможного перехода в клуб КХЛ 

Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы иностранцев в КХЛ, поделился воспоминаниями о сорвавшимся переходе немецкого форварда Марселя Небельса в «Локомотив».

«Расскажу об истории с немецким форвардом Марселем Небельсом. Ему отправили предложение, он остался всем доволен и хотел перейти в «Локомотив». Но закончился ЧМ, на котором немцы проиграли в финале, и вокруг Небельса собирается руководство сборной. Ему, что если он поедет в КХЛ, то национальная команда для него будет закрыта. Шантаж», — приводит слова Пилко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что с 2014 года Небельс играет на родине, в Германии за «Айсбарен Берлин». В прошедшем сезоне за немецкую команду он провёл 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 40 результативных передач.