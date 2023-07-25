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«Сибирь» представила тренерский штаб на предстоящий сезон КХЛ

Команду возглавляет канадский тренер Дэвид Немировски.
25 июля 2023 09:34
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Сибирь» представил сформированный тренерский штаб на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщается в Telegram-канале новосибирской команды.

Он будет состоять из семи специалистов, которых возглавит канадский тренер Дэвид Немировски. Его помощниками будут Сергей Кривокрасов, Евгений Королёв и Андрей Тарасенко. За подготовку вратарей будет отвечать Егор Подомацкий. Видеотренером-аналитиком и тренером по развитию стал американец Макс Маркович, а тренером по физической подготовке — канадец Дэвид Гутшон.

В первом матче нового сезона КХЛ 2 сентября «Сибирь» сыграет в Омске с «Авангардом».

источник: ХК «Сибирь»
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