«Сибирь» представила тренерский штаб на предстоящий сезон КХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» представил сформированный тренерский штаб на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщается в Telegram-канале новосибирской команды.

Он будет состоять из семи специалистов, которых возглавит канадский тренер Дэвид Немировски. Его помощниками будут Сергей Кривокрасов, Евгений Королёв и Андрей Тарасенко. За подготовку вратарей будет отвечать Егор Подомацкий. Видеотренером-аналитиком и тренером по развитию стал американец Макс Маркович, а тренером по физической подготовке — канадец Дэвид Гутшон.

В первом матче нового сезона КХЛ 2 сентября «Сибирь» сыграет в Омске с «Авангардом».