«Ак Барс» арендовал голкипера из «Торонто Мэйпл Лифс»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов арендован казанским «Ак Барсом», сообщает ресурс CapFriendly в социальных сетях.

В начале июля «Торонто» заключил трехлетнее двустороннее соглашение начального уровня с 21-летним Ахтямовым. Кэпхит голкипера составил 851 тысяч долларов. Ахтямов был выбран «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

В минувшем сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3 процента отражённых бросков.

«Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».