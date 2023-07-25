Международная федерация хоккея готовит заявление по делу Федотова

Международная федерация хоккея (IIHF) анонсировала заявление по поводу контракта российского вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента федерации Люка Тардифа.

По данным источника, заявление ожидается до конца текущей недели.

В июле Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) и клуб «Филадельфия Флайерз», с которым Федотов подписал контракт в 2022 году, объявили о том, что соглашение голкипера было автоматически пролонгировано на сезон-2023/24.

После подписания контракта Федотов был задержан сотрудниками военкомата и отправлен в часть для прохождения срочной службы. НХЛ считает, что контракт Федотова был заморожен и действителен, в КХЛ полагают, что контракт истек в прошлом году. Тардиф заявил, что федерация ожидает документов от каждой из сторон для принятия решения по контракту Федотова.