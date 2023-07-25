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В Северной Америке сообщили о возможном переходе Капризова в «Филадельфию»

Казалось бы, при чем тут Матвей Мичков?
25 июля 2023 15:16
автор: Артур Гичунцев

Руководство «Филадельфии» ставит перед собой задачу построить команду, способную выиграть Кубок Стэнли. Об этом сообщил журналист The Athletic Чарли О Коннор.

По его словам, боссы «летчиков» считают, что лидером нового проекта должен стать российский нападающий Матвей Мичков, а в пару к нему боссы американского клуба хотят подписать форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

О Коннор подчеркнул, что последний может заключить договор с «Филадельфией» перед стартом сезона-2026/27. Именно в это время к команде должен присоединиться Мичков, задрафтованный «Флайерз» в июне этого года.

Напомним, контракт Капризова с «Миннесотой» рассчитан до 2026 года. По его условиям, российский хоккеист получит 45 млн долларов.

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