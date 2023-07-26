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Умер владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц

Бизнесмен занимал должность председателя клуба с 2007 года.
Умер владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц
26 июля 2023 08:42
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ХК "Чикаго"

Владелец и председатель «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц умер в возрасте 70 лет. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

«Сегодня у нас очень тяжело на сердце. Наш папа был страстным бизнесменом, стремящимся сделать Чикаго прекрасным местом для жизни, работы и посещения, но его настоящая любовь была к его семье и близким друзьям... Его уход оставил огромную дыру в сердцах многих, и нам будет ужасно его не хватать», — говорится в сообщении.

Роки Вирц был председателем «Чикаго» с 2007 года. К слову, семья Вирц владеет «Блэкхоукс» с 1954 года.

«Благодаря его обязательствам и инвестициям команда одержала исторические победы в Кубке Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах, игры «Блэкхуокс» вернулись на местное телевидение, а аншлаги в «Юнайтед Центр» продолжались более 13 лет», – добавил официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне «Чикаго» занял 15 место в Западной конференции НХЛ и не сумел пробиться в плей-офф.

источник: ХК «Чикаго Блэкхокс»
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