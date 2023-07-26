Вайсфельд — о Гальченюке в КХЛ: если его реанимируют, то клуб получит хоккеиста уровня НХЛ

63-летний хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный трансфер форварда «Аризоны» Алекса Гальченюка в один из клубов КХЛ.

Напомним, экс-игрок «Колорадо» подписал контракт с «Койотис» 1 июля 2023 года. Однако спустя 13 дней клуб расторгнул с ним соглашение, в связи с тем, что хоккеист был обвинен в аварии и угрозах полиции.

После этого Алекс Гальченюк обратился к агентству Winners, которое представляет интересы игроков КХЛ.

«С моей точки зрения, это будет очень рискованный выбор – это с одной стороны. С другой стороны, Гальченюк, несомненно, очень мастеровитый игрок. Смущает только то, что в последние годы как-то у него карьера не идёт. Если кому-то удастся его реанимировать, то, безусловно, этот клуб сможет получить нападающего очень высокого уровня и продуктивного игрока», – цитирует Вайсфельда издание «Известия».

Ранее сообщалось, что в Гальченюке заинтересован «Салават Юлаев».