ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вайсфельд — о Гальченюке в КХЛ: если его реанимируют, то клуб получит хоккеиста уровня НХЛ

Экс-форвард «Аризоны» может перейти в «Салават Юлаев».
26 июля 2023 10:15
автор: Виталий Овсянников

63-летний хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный трансфер форварда «Аризоны» Алекса Гальченюка в один из клубов КХЛ.

Напомним, экс-игрок «Колорадо» подписал контракт с «Койотис» 1 июля 2023 года. Однако спустя 13 дней клуб расторгнул с ним соглашение, в связи с тем, что хоккеист был обвинен в аварии и угрозах полиции.

После этого Алекс Гальченюк обратился к агентству Winners, которое представляет интересы игроков КХЛ.

«С моей точки зрения, это будет очень рискованный выбор – это с одной стороны. С другой стороны, Гальченюк, несомненно, очень мастеровитый игрок. Смущает только то, что в последние годы как-то у него карьера не идёт. Если кому-то удастся его реанимировать, то, безусловно, этот клуб сможет получить нападающего очень высокого уровня и продуктивного игрока», – цитирует Вайсфельда издание «Известия».

Ранее сообщалось, что в Гальченюке заинтересован «Салават Юлаев».

источник: «Известия»
Дмитрий Орлов прокомментировал завершение карьеры Бержерона
В 2011 году он выиграл Кубок Стэнли.
26.07.2023 10:43
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Умер владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц
Умер владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц
Бизнесмен занимал должность председателя клуба с 2007 года.
26.07.2023 08:42
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В Северной Америке сообщили о возможном переходе Капризова в «Филадельфию»
Казалось бы, при чем тут Матвей Мичков?
25.07.2023 15:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Международная федерация хоккея готовит заявление по делу Федотова
Организация изучает документы, связанные с контрактом вратаря ЦСКА.
25.07.2023 14:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» арендовал голкипера из «Торонто Мэйпл Лифс»
Ранее «Торонто» заключил трехлетнее соглашение с вратарем.
25.07.2023 11:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сибирь» представила тренерский штаб на предстоящий сезон КХЛ
Команду возглавляет канадский тренер Дэвид Немировски.
25.07.2023 09:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Во время купания на даче погиб 91-летний рекордсмен сборной Финляндии по хоккею
Спортсмен сыграл за национальную команду на двух Олимпиадах.
24.07.2023 21:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Немецкий хоккеист получал угрозы на фоне его возможного перехода в клуб КХЛ 
Немецкий хоккеист получал угрозы на фоне его возможного перехода в клуб КХЛ 
Игрока обещали отстранить от выступлений за национальную команду, если тот присоединится к российскому клубу. 
24.07.2023 21:12
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Sportsnet включил двоих россиян в топ-10 вратарских сделок в НХЛ за последние два сезона
Рейтинг разделен на несколько категорий.
24.07.2023 19:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.