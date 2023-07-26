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Дмитрий Орлов прокомментировал завершение карьеры Бержерона

В 2011 году он выиграл Кубок Стэнли.
26 июля 2023 10:43
автор: Виталий Овсянников

31-летний российский хоккеист Дмитрий Орлов, выступающий за «Каролину» на позиции защитника, поделился эмоциями о завершении карьеры своего экс-одноклубника по «Бостону» Патриса Бержерона.

Минувший сезон россиянин играл за «мишек» вместе с Бержероном.

«Я был недолгое время с «Бостоном», но видно сразу, насколько человек серьёзный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он всё равно был в отличной форме, и с ним тяжело было на тренировках. Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Не так просто он выиграл очень много наград, стал лучшим оборонительным форвардом», — цитирует Орлова издание ТАСС.

С 2003 по 2023 год Бержерон выступал в составе «Бостона». В 2011 году он выиграл Кубок Стэнли вместе со своей командой. В составе Канады он дважды выиграли Олимпийские игры. Также становился чемпионом мира.

источник: Информационное Агентство России ТАСС
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