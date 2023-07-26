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Гоголев — об игре в Канаде: тренеру не нравилось, когда мы говорили на русском

С 2015 по 2023 год он выступал в североамериканских лигах.
26 июля 2023 12:23
автор: Виталий Овсянников

23-летний форвард «Сибири» Павел Гоголев рассказал о периоде карьеры в клубе «Гельф Шторм» из хоккейной лиги Онтарио.

«Для нас пятерых, Торопченко, Саморукова, Гордеева, Чайки и меня всё было великолепно! В раздевалке мы всё время разговаривали на русском. Тренеру Джорджу Барнетту это не нравилось. Мы ему объясняли, что Торопченко и Саморуков не очень хорошо понимают на английском и мы с ними хотим говорить на родном языке. Не будут же канадцы между собой в команде КХЛ говорить по-русски! В общем, у нас в этом смысле было постоянное противостояние с тренером», заявил Гоголев в интервью Sport24.

Ранее 23-летний Гоголев на взрослом уровне никогда не играл в России. В Северную Америку он уехал в 2015 году. Начиная с сезона-2020/21 выступал в системе клуба НХЛ «Торонто». В минувшем сезоне Гоголев играл в Хоккейной лиге Восточного побережья за «Ньюфаундленд Гроулерз». Ему удалось забить 41 гол и оформить 41 ассист в 62 матчах.

Летом 2023 года он подписал контракт с «Сибирью».

источник: Sport24.ru
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