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Егор Коршков прокомментировал слухи о своем недовольстве обменом из «Локомотива»

Игрок продолжит карьеру в Хабаровске.
26 июля 2023 12:56
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Амура» Егор Коршков прокомментировал свой обмен из «Локомотива» в «Амур».

«В прессе писали, что я остался разочарован тем, что «Локомотив» организовал обмен, не предупредив меня о предстоящем уходе? (смеётся). Это был их выбор. Они имели право так поступить. Что сделано, то уже сделано. И мне нет никакого смысла на них обижаться. Что касается «Амура», то мне звонили из клуба, и я был готов, что меня могут обменять именно туда.

Стал ли для меня шоком сам уход из Ярославля? После окончания сезона уже понимал, что дальше последует какой-то обмен. «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя», - приводит слова Коршкова «Чемпионат».

В минувшем регулярном чемпионате Егор провел 40 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. В розыгрыше плей-офф форвард сыграл семь встреч, в которых отметился одной результативной передачей.

Коршков имеет опыт выступления в НХЛ. Нападающий выступал за «Торонто».

источник: Чемпионат.com
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