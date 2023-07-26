Егор Коршков прокомментировал слухи о своем недовольстве обменом из «Локомотива»

Нападающий «Амура» Егор Коршков прокомментировал свой обмен из «Локомотива» в «Амур».

«В прессе писали, что я остался разочарован тем, что «Локомотив» организовал обмен, не предупредив меня о предстоящем уходе? (смеётся). Это был их выбор. Они имели право так поступить. Что сделано, то уже сделано. И мне нет никакого смысла на них обижаться. Что касается «Амура», то мне звонили из клуба, и я был готов, что меня могут обменять именно туда.

Стал ли для меня шоком сам уход из Ярославля? После окончания сезона уже понимал, что дальше последует какой-то обмен. «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя», - приводит слова Коршкова «Чемпионат».

В минувшем регулярном чемпионате Егор провел 40 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. В розыгрыше плей-офф форвард сыграл семь встреч, в которых отметился одной результативной передачей.

Коршков имеет опыт выступления в НХЛ. Нападающий выступал за «Торонто».