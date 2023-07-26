Коршков прокомментировал неудачный сезон в «Локомотиве»

Новобранец «Амура» Егор Коршков прокомментировал неудачный последний сезон в составе ярославского «Локомотива». Игрок был обменян в «Амур» по окончании сезона.

«Что произошло в последнем сезоне? Сказались небольшие микроповреждения, которые получил ещё в начале сезона. То одно не залечил не до конца, то второе, потом кисть. Процесс восстановления… Всё это мучительно. Всё это долго. И потом найти свою игру уже было тяжело. Вернулся к плей-офф, а там уже второй раунд с ЦСКА. Скомкано всё вышло. И в этом году нельзя допустить таких же ошибок. Если есть повреждение, то его надо сразу залечивать, чтобы не было вот таких последствий», - приводит слова Коршкова «Чемпионат».

В минувшем регулярном чемпионате Егор провел 40 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. В розыгрыше плей-офф форвард сыграл семь встреч, в которых отметился одной результативной передачей.

Коршков имеет опыт выступления в НХЛ. Нападающий выступал за «Торонто».