«Хоккей – жесткий бизнес». Тренер «Локомотива» Никитин - об уходе Марченко из клуба

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о том, почему клуб принял решение расстаться с защитником Алексеем Марченко.

«Травма, ее рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать. Хоккей – жесткий бизнес. Хоккеисты по большому счету продают свое здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

В минувшем сезоне Марченко провел в регулярке 22 игры, в которых набрал 5 (0+5) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина защитник вышел на лед в 12 матчах и набрал 3 (0+3) результативных балла.