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Береглазов рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Локомотиве»

Хоккеист является воспитанником магнитогорского «Металлурга».
26 июля 2023 17:30
автор: Александр Поволоцкий

Новичок «Локомотива» Алексей Береглазов рассказал, почему выбрал клуб из Ярославля для продолжения карьеры.

Напомним, что в минувшем сезоне 29-летний хоккеист выступал за «Авангард».

«В СМИ много писали, что выбираю клуб поближе к Москве? Я рассматривал много предложений. «Локомотив» понравился со всех сторон. У команды большие спортивные задачи. Решил перейти сюда. Буду жить здесь с семьей. Думаю, что она приедет ко мне в августе», — приводит пресс-служба КХЛ слова Береглазова.

В минувшем сезоне Алексей провел 79 матчей, в которых набрал 28 (10+18) очков.

источник: КХЛ
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Хоккеист выступал за клуб из Ярославля с мая 2020 года.
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