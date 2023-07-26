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Губерниев оценил перспективы СКА завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне 

Ранее наставник питерцев Роман Ротенберг продлил соглашение с командой. 
Губерниев оценил перспективы СКА завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне 
26 июля 2023 17:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился прогнозом о выступлении СКА в сезоне-2023/2024 после того, как главный тренер команды Роман Ротенберг продлил контракт с красно-синими.

«Ротенберг — молодой, перспективный тренер, и команда ему доверяет — там очень надеются играть с ним вдолгую. Ротенберг со СКА может выиграть Кубок Гагарина? Безусловно, да. Это мы видели по формированию команды, по стратегии и по тактическим нюансам. Я не удивлюсь, если в наступающем сезоне СКА возьмёт Кубок Гагарина», — приводит слова 48-летнего журналиста «РБ Спорт».

Напомним, что Ротенберг возглавил СКА в январе прошлого года. В прошедшем сезоне питерский клуб под его руководством стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Также команда дважды становилась финалистом Кубка Гагарина, однако оба раза потерпела поражение от СКА.

источник: «РБ-Спорт»
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