ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Игорь Никитин рассказал, какую позицию необходимо укрепить «Локомотиву»

Ярославцы продолжают подготовку к сезону.
26 июля 2023 18:31
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, какую позицию необходимо укрепить ярославскому клубу.

«Какую позицию нужно усилить? Было бы здорово подписать центрального нападающего, который умеет играть на фланге. Всё будет зависеть от рынка. Мы никогда не берём игрока, чтобы потом думать, куда его пристроить. Мы всегда анализируем, где он сможет играть, чем может помочь. Если это будет крайний нападающий, который сможет влиться в наши звенья, то мы обязательно будем такого человека просматривать», — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

По итогам прошлого розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб занял третье место в Западной конференции. В Кубке Гагарина ярославцы уступили в полуфинале Запада ЦСКА со счётом 3-4.

источник: КХЛ
«Флорида» представила новый логотип. Фото
Клуб празднует юбилей.
26.07.2023 18:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Губерниев оценил перспективы СКА завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне 
Губерниев оценил перспективы СКА завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне 
Ранее наставник питерцев Роман Ротенберг продлил соглашение с командой. 
26.07.2023 17:58
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Американец Люк Джонсон перешел в «Металлург»
Игрок подписал однолетний контракт.
26.07.2023 17:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Береглазов рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Локомотиве»
Хоккеист является воспитанником магнитогорского «Металлурга».
26.07.2023 17:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Хоккей – жесткий бизнес». Тренер «Локомотива» Никитин - об уходе Марченко из клуба
Хоккеист выступал за клуб из Ярославля с мая 2020 года.
26.07.2023 16:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Коршков прокомментировал неудачный сезон в «Локомотиве»
Игрок был обменян в «Амур».
26.07.2023 13:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Егор Коршков прокомментировал слухи о своем недовольстве обменом из «Локомотива»
Игрок продолжит карьеру в Хабаровске.
26.07.2023 12:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Гоголев — об игре в Канаде: тренеру не нравилось, когда мы говорили на русском
С 2015 по 2023 год он выступал в североамериканских лигах.
26.07.2023 12:23
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.