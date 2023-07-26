Игорь Никитин рассказал, какую позицию необходимо укрепить «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, какую позицию необходимо укрепить ярославскому клубу.

«Какую позицию нужно усилить? Было бы здорово подписать центрального нападающего, который умеет играть на фланге. Всё будет зависеть от рынка. Мы никогда не берём игрока, чтобы потом думать, куда его пристроить. Мы всегда анализируем, где он сможет играть, чем может помочь. Если это будет крайний нападающий, который сможет влиться в наши звенья, то мы обязательно будем такого человека просматривать», — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

По итогам прошлого розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб занял третье место в Западной конференции. В Кубке Гагарина ярославцы уступили в полуфинале Запада ЦСКА со счётом 3-4.