The Hockey Writers внесла пару Кросби — Малкин в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ

The Hockey Writers составил топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ. Автором списка стал журналист Юджин Хелфрик.
Рейтинг возглавил дуэт канадца Уэйна Гретцки и финна Яри Курри. Вместе они выступали за «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».
На восьмое место журналист поставил пару из «Питтсбурга» Сидни Кросби - Евгений Малкин. Канадец и россиянин принесли клубу три Кубка Стэнли.
Топ-10:
1. Уэйн Гретцки и Яри Курри;
2. Фил Эспoзито и Бoбби Орр;
3. Мoрис и Анри Ришар;
4. Тед Линдси и Гoрди Хоу;
5. Майк Бoсси и Брайан Тротье;
6. Марио Лемье и Ярoмир Ягр;
7. Стэн Микита и Бобби Халл;
8. Сидни Крoсби и Евгений Малкин;
9. Джo Сакик и Петер Форсберг;
10. Коннoр Макдэвид и Леон Драйзайтль.