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The Hockey Writers внесла пару Кросби — Малкин в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ

Хоккеисты играют вместе за «пингвинов» с 2006 года.
26 июля 2023 19:00

The Hockey Writers составил топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ. Автором списка стал журналист Юджин Хелфрик.

Рейтинг возглавил дуэт канадца Уэйна Гретцки и финна Яри Курри. Вместе они выступали за «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».

На восьмое место журналист поставил пару из «Питтсбурга» Сидни Кросби - Евгений Малкин. Канадец и россиянин принесли клубу три Кубка Стэнли.

Топ-10:

1. Уэйн Гретцки и Яри Курри;

2. Фил Эспoзито и Бoбби Орр;

3. Мoрис и Анри Ришар;

4. Тед Линдси и Гoрди Хоу;

5. Майк Бoсси и Брайан Тротье;

6. Марио Лемье и Ярoмир Ягр;

7. Стэн Микита и Бобби Халл;

8. Сидни Крoсби и Евгений Малкин;

9. Джo Сакик и Петер Форсберг;

10. Коннoр Макдэвид и Леон Драйзайтль.

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