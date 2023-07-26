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«Флорида» представила новый логотип (Фото)

Клуб празднует юбилей.
26 июля 2023 18:51
автор: Александр Кожевников

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» представил новый логотип, посвященный тридцатилетию клуба.

Команда была основана в 1993 году.

Команда дважды в истории становилась победителем Восточной конференции (сезоны-1995/1996, 2022/2023). В сезоне-2021/2022 «Флорида» стала обладателем Президентского кубка, набрав больше всех очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне коллектив вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Вегасу» - 1-4.

источник: «Советский спорт»
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