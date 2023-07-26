«Флорида» представила новый логотип (Фото)

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» представил новый логотип, посвященный тридцатилетию клуба.
Команда была основана в 1993 году.
Команда дважды в истории становилась победителем Восточной конференции (сезоны-1995/1996, 2022/2023). В сезоне-2021/2022 «Флорида» стала обладателем Президентского кубка, набрав больше всех очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне коллектив вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Вегасу» - 1-4.
источник: «Советский спорт»