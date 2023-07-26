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Российский хоккеист Гоголев назвал худшее место в США: весь клубный автобус был заплеван

Спортсмен поделился негативным опытом.
26 июля 2023 20:32
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев, ранее выступавший в системе «Торонто», назвал худшее место, в которым он побывал за свою заокеанскую карьеру.

«Есть такая команда в ECHL — «Adirondack Thunder», базирующаяся в штате Нью-Йорк. В часе или полтора езды от самого Нью-Йорка. И там было ужасно. Нет никаких кафе, просто пустота. Фанаты плевались на нас, на наш автобус. Когда мы в плей-офф играли там в гостях и после матча уезжали в Торонто, весь клубный автобус был заплеван. Такая грязь, ужас!» - приводит Sport24.ru слова Гоголева.

ВКанаде Гоголев играл в нескольких молодежных лигах. В прошлом сезоне 23-летний форвард набрал 82 (41+41) очка, выступая за «Ньюфаундленд» в EHCL, в которой сыграл в 62 матчах, в том числе 16 игр в плей-офф.

источник: Sport24.ru
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