Хоккеист «Барыса» обвинил клуб в незаконном расторжении контракта

Агент нападающего казахстанского «Барыса» Майкла Шапю Алеша Пилко заявил, что будет пытаться признать расторжение клубом контракта со своим клиентом незаконным.

«В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трех зарплат, чтобы заключить новый контракт с «Барысом».

Реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что «Барыс» расторг контракт с Шапю без выплаты хоккеисту компенсации.

В сезоне-2022/23 форвард провел всего десять матчей, в которых забросил три шайбы.