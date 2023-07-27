ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хоккеист «Барыса» обвинил клуб в незаконном расторжении контракта

Форвард получил тяжелую травму.
27 июля 2023 08:16
автор: Александр Шульгин

Агент нападающего казахстанского «Барыса» Майкла Шапю Алеша Пилко заявил, что будет пытаться признать расторжение клубом контракта со своим клиентом незаконным.

«В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трех зарплат, чтобы заключить новый контракт с «Барысом».

Реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что «Барыс» расторг контракт с Шапю без выплаты хоккеисту компенсации.

В сезоне-2022/23 форвард провел всего десять матчей, в которых забросил три шайбы.

источник: Чемпионат.com
Российский хоккеист Гоголев назвал худшее место в США: весь клубный автобус был заплеван
Спортсмен поделился негативным опытом.
26.07.2023 20:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
The Hockey Writers внесла пару Кросби — Малкин в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ
Хоккеисты играют вместе за «пингвинов» с 2006 года.
26.07.2023 19:00
Хоккей
«Флорида» представила новый логотип (Фото)
Клуб празднует юбилей.
26.07.2023 18:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Игорь Никитин рассказал, какую позицию необходимо укрепить «Локомотиву»
Ярославцы продолжают подготовку к сезону.
26.07.2023 18:31
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Губерниев оценил перспективы СКА завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне 
Губерниев оценил перспективы СКА завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне 
Ранее наставник питерцев Роман Ротенберг продлил соглашение с командой. 
26.07.2023 17:58
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Американец Люк Джонсон перешел в «Металлург»
Игрок подписал однолетний контракт.
26.07.2023 17:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Береглазов рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Локомотиве»
Хоккеист является воспитанником магнитогорского «Металлурга».
26.07.2023 17:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Хоккей — жесткий бизнес». Тренер «Локомотива» Никитин — об уходе Марченко из клуба
Хоккеист выступал за клуб из Ярославля с мая 2020 года.
26.07.2023 16:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Коршков прокомментировал неудачный сезон в «Локомотиве»
Игрок был обменян в «Амур».
26.07.2023 13:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.