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Себастьян Ахо высказался о заключении нового контракта с «Каролиной»

В 2016 году он стал серебряным призером чемпионата мира.
27 июля 2023 09:12
автор: Виталий Овсянников

26-летний финский хоккеист Себастьян Ахо, выступающий за «Каролину» на позиции форварда, поделился впечатления от продления контрактного соглашения с «Харрикейнз».

Отметим, что нападающий продлил контракт 26 июля, в день своего 26-летия. Соглашение было подписано на восемь лет и общую сумму 78 млн долларов.

«Это был отличный день. Продлить контракт в день своего рождения — это отлично. Всё могло быть намного хуже. Для меня это лучшая команда на бумаге, которая у нас когда-либо была, я думаю, что у нас действительно способная команда во многих отношениях. Это одна из причин, почему продлить контракт было лёгким решением для меня. Генеральный менеджер Дон Уодделл и владелец Том Дандон строят действительно хорошую команду. Как игрок всё, что вы хотите от команды, это шанс на победу, и у нас определённо есть шанс стать лучшей командой в лиге», — цитирует Ахо пресс-служба клуба.

Напомним, Себастьян Ахо выступает за «Каролину» с 2016 года. За этот период он сыграл 520 матчей, забил 218 голов и оформил 250 ассистов.

источник: ХК «Каролина Харрикейнз»
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