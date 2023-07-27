Министр спорта РФ Матыцин вручил орден Почета главному тренеру СКА Роману Ротенбергу

Главный тренер СКА Роману Ротенбергу удостоен Ордена Почета.

Как сообщают »РИА Новости», 42-летний специалист получил его из рук министра спорта Росиии Олега Матыцина. Награда Ротенбергу была вручена на сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

Напомним, что указ о награждении Ротенберга был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в феврале.

Специалиста отметили за обеспечение успешной подготовки спортсменов к ОИ-2022. На Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею заняла второе место.