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Министр спорта РФ Матыцин вручил орден Почета главному тренеру СКА Роману Ротенбергу

Специалиста отметили за результат на Олимпийских играх.
27 июля 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роману Ротенбергу удостоен Ордена Почета.

Как сообщают »РИА Новости», 42-летний специалист получил его из рук министра спорта Росиии Олега Матыцина. Награда Ротенбергу была вручена на сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

Напомним, что указ о награждении Ротенберга был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в феврале.

Специалиста отметили за обеспечение успешной подготовки спортсменов к ОИ-2022. На Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею заняла второе место.

источник: «РИА Новости»
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