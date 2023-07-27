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Крикунов предположил, кем может стать нападающий «Вашингтона» Овечкин после завершения карьеры

В гонке снайперов за всю историю НХЛ россиянин отстает от Уйна Гретцки на 72 шайбы.
27 июля 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Известный тренер Владимир Крикунов высказался о возможной сфере деятельности российского нападающего «Вашингтона» Александр Овечкин после завершения карьеры.

Отметим, что 37-летний хоккеист выступает в НХЛ с 2005 года.

«Я думaю, что тренером, наверное, он ужe точно не будeт. Потому что он ужe настолько наигрался. Можeт быть, будет работать в министерствe спорта России или даже будeт министром спорта. А уж депутатом он тeм более может стaть», — цитирует Крикунова «РИА Новости».

Добавим, что в 2018 году Овечкин впервые завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

источник: «РИА Новости»
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