Крикунов предположил, кем может стать нападающий «Вашингтона» Овечкин после завершения карьеры

Известный тренер Владимир Крикунов высказался о возможной сфере деятельности российского нападающего «Вашингтона» Александр Овечкин после завершения карьеры.

Отметим, что 37-летний хоккеист выступает в НХЛ с 2005 года.

«Я думaю, что тренером, наверное, он ужe точно не будeт. Потому что он ужe настолько наигрался. Можeт быть, будет работать в министерствe спорта России или даже будeт министром спорта. А уж депутатом он тeм более может стaть», — цитирует Крикунова «РИА Новости».

Добавим, что в 2018 году Овечкин впервые завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.