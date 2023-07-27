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Банк Канады подал в суд на бывшего форварда «Аризоны» Гальченюка

Хоккеист может перейти в «Салават Юлаев».
27 июля 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Королевский банк Канады подал в суд на бывшего форварда «Аризоны» Алекса Гальченюка.

Как сообщает Montreal Gazette, 29-летний хоккеист уличен в просрочке кредита. Финансовое учреждение предъявило Гальченюку иск на сумму около 300 тысяч долларов плюс проценты.

Отмечается, что адвокаты банка утверждают, что сын бывшего советского хоккеиста Александра Гальченюка «не выполняет условия кредита, так как не внес некоторые платежи, на сегодняшний день эта неисполненная обязанность не устранена». Общая сумма кредита, взятого хоккееистом в июне 2014 года, составляет 299 466,88 долларов.

Напомним, что с 29-летним хоккеистом в начале июля заключила контракт «Аризона». Вскоре Гальченюк был арестован. Алексу предъявили несколько обвинений и отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

источник: Montreal Gazette
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