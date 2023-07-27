Путин предоставил гражданство России защитнику «Динамо» Менеллу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства защитнику московского ХК «Динамо» Бреннану Менеллу.

Ранее 26-летний хоккеист выступал за одноимённый клуб из Минска. В прошлом сезоне он стал игроком московской команды.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе на интернет-портале правовой информации.

В минувшем чемпионате Менелл провёл 44 матча, в которых набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11».