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Путин предоставил гражданство России защитнику «Динамо» Менеллу

Контракт хоккеиста с клубом действует до 2026 года.
27 июля 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства защитнику московского ХК «Динамо» Бреннану Менеллу.

Ранее 26-летний хоккеист выступал за одноимённый клуб из Минска. В прошлом сезоне он стал игроком московской команды.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе на интернет-портале правовой информации.

В минувшем чемпионате Менелл провёл 44 матча, в которых набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11».

источник: Интернет-портал Правительства Российской Федерации
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