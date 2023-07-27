Ротенберг заявил, что ФХР поможет в развитии хоккея в Африке и Азии

Первый вице-президент ФХР России Роман Ротенберг сообщил, что федерация планирует развивать хоккей в странах Африки и Азии.

Об этом функционер заявил на форуме «Россия — Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.

«Сейчас время возможностей, мы сейчас работаем с разными странами — Индия, ЮАР. Мы сможем побеждать совместными усилиями. Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Хоккей развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея. Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого», — приводят «РИА Новости» слова Ротенберга.

Напомним, что сборные России и Беларуси временно отстранены ИИХФ от участия в международных турнирах.