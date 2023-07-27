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Sportsnet: Тарасенко может перейти в «Чикаго» из-за Бедарда

Россиянин выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».
27 июля 2023 19:35
автор: Александр Поволоцкий

Журналист Sportsnet Майкл Амато считает, что российский форвард Владимир Тарасенко перейдет в «Чикаго».

Автор статьи уверен, что 31-летний хоккеист повысит уровень своей игры, выступая в одной команде с первым номером драфта НХЛ-2023 Коннором Бедардом. Через год Тарасенко может подписать крупный контракт.

«Молодому хоккеисту могли бы пригодиться таланты Владимира, чтобы облегчить его приход в НХЛ, а Тарасенко мог бы воспользоваться преимуществом играть с Бедардом, чтобы провести сильный сезон для того, чтобы подписать долгосрочный контракт следующим летом, когда кэпхит вырастет», — написал Амато.

Напомним, Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 по 2023 год. В середине сезона-2022/23 он был обменян в «Рейнджерс». По итогам минувшего сезона НХЛ Владимир провел 69 матчей в регулярном чемпионате, забил 18 голов и оформил 32 ассиста.

источник: Sportsnet.ca
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