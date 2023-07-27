В «Динамо» сообщили, когда американец Менелл получит гражданство России

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал процедуру смены спортивного гражданства защитника Бреннана Менелла.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ 26-летнего американца.

«Мы ждём, как только все документы придут в управление по миграции МВД. Менелл придёт и получит паспорт. Надеемся, что это будет в ближайшие дни, и мы потом подаём документы в ФХР на смену спортивного гражданства, чтобы наш игрок получил российское спортивное гражданство», — приводит слова Сопина «СЭ».

К слову, Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в 44 матчах регулярного чемпионата.