«Личное дело каждого». Агент — о получении российского гражданства Менеллом

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал получение российского гражданства американским защитником московского «Динамо» Бреннаном Менеллом.

«Я не считаю, что получением гражданства кто-то из людей обходит установленный лигой лимит для участия в КХЛ в отдельно взятой команде. Мы не знаем, какими внутренними мотивами руководствуется тот или иной человек, когда получает гражданство. Потому что всё-таки это серьёзный шаг, это ответственность, которую принимает на себя человек. И уже дальнейшая возможность заявки его как российского гражданина является вторичной.

Поэтому получение гражданства — это личное дело каждого человека, не команды», — приводит слова Дементьева Metaratings.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту.

Ранее 26-летний хоккеист выступал за одноимённый клуб из Минска. В прошлом сезоне он стал игроком московской команды.

В минувшем чемпионате Менелл провёл 44 матча, в которых набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11».