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Владимир Тарасенко подписал контракт с «Оттавой Сенаторз»

Ранее он выступал за «Сент-Луис» и «Рейнджерс».
Владимир Тарасенко подписал контракт с «Оттавой Сенаторз»
28 июля 2023 08:22
автор: Виталий Овсянников
автор фото: НХЛ

31-летний российский нападающий Владимир Тарасенко стал игроком «Оттавы Сенаторз».

Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ. «Сенаторы» подписали контрактное соглашение с россиянином сроком на один год и зарплатой 5 млн долларов.

Напомним, 31-летний российский хоккеист выступал за «Сент-Луис» с 2013 по 2023 год. В середине сезона-2022/23 он был обменян в «Рейнджерс». По итогам минувшего сезона НХЛ он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, забил 18 голов и оформил 32 ассиста. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне «Оттава» заняла 11-е место в Восточной конференции НХЛ.

источник: ХК «Оттава Сенаторз»
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