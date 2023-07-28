В «Оттаве» прокомментировали подписание контракта с Владимиром Тарасенко

Сегодня, 28 июля, «Оттава» объявила о подписании однолетнего контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко. По условиям контракта, хоккеист получит 5 млн долларов.

Генеральный менеджер канадского клуба Пьер Дорион назвал Тарасенко прирожденным бомбардиром, и выразил уверенность, что он поможет команде.

«Владимир – прирожденный бомбардир. Он динамичный игрок, который может забивать из любой точки зоны атаки, а также недооцененный плеймейкер, который сделал карьеру, играя в нападении для себя и своих товарищей по линии. Очень рад прибавлению в наш состав игрока такого калибра», – сказал функционер.

Напомним, Тарасенко известен по выступлениям з «Сент-Луис», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2019 году. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Нью‑Йорк Рейнджерс».