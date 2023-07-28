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Экс-голкипер «Оттавы» перейдёт в минское «Динамо»

В прошлом сезоне он повторил 40-летний рекорд НХЛ по сейвам в дебютном матче.
28 июля 2023 12:29
автор: Виталий Овсянников

24-летний канадский голкипер Дилан Фергюсон, ранее выступавший за «Оттаву Сенаторз», станет игроком минского «Динамо».

Согласно данным пресс-службы бело-голубых, с вратарём уже имеется предварительная договорённость о подписании контрактного соглашения.

В минувшем сезоне канадец провёл три встречи за «Оттаву». В своём дебютном матче в НХЛ он оформил 48 сейвов, что стало повторением 40-летнего рекорда лиги по количество спасений в первой игре. Также в прошлом сезоне Фергюсон выступал в АХЛ за «Торонто Марлис» и «Белвилл Сенаторз».

Большую часть своей карьеры голкипер провёл в клубах Западной хоккейной лиги Канады.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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