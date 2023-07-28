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Американец Менелл прокомментировал получение российского гражданства

Хоккеист получил гражданство Российской Федерации.
28 июля 2023 17:36
автор: Александр Евграфов

Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что он сам и его семья рады получению им гражданства Российской Федерации.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ Менелла.

«Это классное чувство. Когда мы подписывали трехлетний контракт год назад, то обсуждали со спортивным директором команды Алексеем Сопиным такую возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: «Почему нет?». Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Все получилось быстро, я рад получить российское гражданство. Семья рада, что я счастлив. Надеюсь, что в этом сезоне они смогут приехать ко мне, никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва», - приводит слова Менелла официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В настоящее время американец активно учит русский язык. По его словам, у него сейчас есть учитель, который помогает в процессе. Менелл учит слова, разбирается, как использовать глаголы, составлять предложения.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем в Москве между ЦСКА и «Ак Барсом».

источник: КХЛ
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