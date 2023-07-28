Стал известен заработок Тарасенко по контракту с «Оттавой»

Стали известны новые подробности однолетнего контракта российского нападающего Владимира Тарасенко с «Оттавой».

По данным CapFriendly, 31-летний хоккеист заработает за год 5 млн долларов, при этом в договоре не предусмотрены бонусы, но зато в него включен пункт о полном запрете на обмен.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 по 2023 год. В середине сезона-2022/23 он был обменян в «Рейнджерс». По итогам минувшего сезона НХЛ он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, забил 18 голов и сделал 32 голевые передачи. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне «Оттава» заняла 11-е место в Восточной конференции НХЛ.