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Чемпион мира среди юниоров Паршин продолжит карьеру в словацком «Гуменне»

Последним клубом хоккеиста в КХЛ было рижское «Динамо».
29 июля 2023 10:30
автор: Александр Поволоцкий

Российский нападающий Денис Паршин продолжит карьеру в чемпионате Словакии.

Как сообщает пресс-служба «Гуменне», клуб заключил контракт с 37-летним хоккеистом. Детали договора не разглашаются. В минувшем сезоне Денис играл за «Кошице».

Ранее в «Гуменне» перешли другие российские хоккеисты: голкипер Станислав Галимов и форвард Александр Хованов. Наставником команды является Андрей Парфёнов.

В минувшем чемпионате Словакии Паршин сыграл в 34 встречах. Денис набрал 28 (12+16) очков.

В КХЛ Паршин провёл 699 матчей, в которых набрал 404 (182+222) очка.

источник: «Советский спорт»
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