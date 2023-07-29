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Гусев — об уходе из СКА: всей правды никто никогда не узнает

В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.
29 июля 2023 14:08
автор: Виталий Овсянников

31-летний российский хоккеист Никита Гусев, в настоящее время выступающий за «Динамо» на позиции форварда, прокомментировал свой скандальный уход из СКА.

Напомним, по ходу предыдущего сезона тренерский штаб петербургского клуба выводил нападающего из состава. После окончания Кубка Гагарина Гусев решил покинуть СКА.

«Как отреагировал на решение питерского клуба убрать меня перед решающими матчами сезона? Спокойно. Если в клубе решили, что так будет лучше, значит, так и должно быть. Имело ли место быть нарушение режима, о котором писали газеты? Неважно. Всей правды никто никогда не узнает: ни от меня, ни от СКА. Я не вижу смысла комментировать это», – цитирует Гусева издание «РИА Новости».

Напомним, в 2018 году Никита Гусев стал олимпийским чемпионом. В 2022 году выиграл серебро Олимпиады. С 2019 по 2021 год выступал в НХЛ за клубы «Нью-Джерси» и «Флорида».

источник: «РИА Новости»
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