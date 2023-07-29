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Коньков — о контракте Тарасенко с «Оттавой»: приличных вариантов не нашлось

В 2019 году Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».
29 июля 2023 15:44
автор: Виталий Овсянников

41-летний российский экс-хоккеист Сергей Коньков, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в составе московского «Динамо», оценил переход Владимира Тарасенко в «Оттаву».

Напомним, российский форвард подписал контракт с «сенаторами» на один год с зарплатой 5 млн долларов.

«С первого июля, когда в НХЛ открылся рынок свободных агентов, прошло достаточное количество времени. По всей видимости, приличных вариантов у Владимира не нашлось. Хотя были разговоры об интересе к нему со стороны «Флориды» и «Каролины», очевидно, сторонам договориться не удалось, скорее всего, как по сроку, так и сумме», - заявил Коньков в интервью Metaratings.ru.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 по 2023 год. В середине сезона-2022/23 он был обменян в «Рейнджерс». По итогам минувшего сезона НХЛ он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, забил 18 голов и сделал 32 голевые передачи. В 2019 году Тарасенко выиграл Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне «Оттава» заняла 11-е место в Восточной конференции НХЛ.

источник: Metaratings.ru
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