ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов может перейти в «Бостон»

Хоккеист является четвертым игроком «Кэпиталз» по величине контракта с кэпхитом в 7,8 млн долларов.
29 июля 2023 17:22
автор: Александр Поволоцкий

Журналист The Score Джош Вегман считает, что российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов может заменить в «Бостоне» Патриса Бержерона.

Напомним, что 38-летний хоккеист ранее объявил о завершении карьеры.

«Обмен Кузнецова не исключен. Контракт Евгения включает в себя список из десяти команд, в которые его нельзя обменять, поэтому поездка в Бостон — вариант, если он действительно хочет уйти. «Брюинз» сделали бы ставку на силу Кузнецова в атаке. В конце концов, 31-летний игрок всего год назад набрал 78 очков», — написал Вегман.

Кузнецов играет за «Вашингтон» на протяжении девяти лет (2014-2023). В прошедшем сезоне НХЛ он сыграл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи.

источник: The Score
Тарасенко общался с игроками «Оттавы» перед подписанием контракта
29.07.2023 18:40
Хоккей
В «Тракторе» рассказали о поиске кандидатов на замену уволенному Шинину
29.07.2023 18:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кучеров выразил желание выиграть очередной Кубок Стэнли 
В настоящее время российский хоккеист выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
29.07.2023 17:14
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Коньков — о контракте Тарасенко с «Оттавой»: приличных вариантов не нашлось
В 2019 году Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».
29.07.2023 15:44
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Гусев — об уходе из СКА: всей правды никто никогда не узнает
В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.
29.07.2023 14:08
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Чемпион мира среди юниоров Паршин продолжит карьеру в словацком «Гуменне»
Последним клубом хоккеиста в КХЛ было рижское «Динамо».
29.07.2023 10:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стал известен заработок Тарасенко по контракту с «Оттавой»
Стал известен заработок Тарасенко по контракту с «Оттавой»
Подробности соглашения.
28.07.2023 18:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Американец Менелл прокомментировал получение российского гражданства
Хоккеист получил гражданство Российской Федерации.
28.07.2023 17:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.