Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов может перейти в «Бостон»

Журналист The Score Джош Вегман считает, что российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов может заменить в «Бостоне» Патриса Бержерона.

Напомним, что 38-летний хоккеист ранее объявил о завершении карьеры.

«Обмен Кузнецова не исключен. Контракт Евгения включает в себя список из десяти команд, в которые его нельзя обменять, поэтому поездка в Бостон — вариант, если он действительно хочет уйти. «Брюинз» сделали бы ставку на силу Кузнецова в атаке. В конце концов, 31-летний игрок всего год назад набрал 78 очков», — написал Вегман.

Кузнецов играет за «Вашингтон» на протяжении девяти лет (2014-2023). В прошедшем сезоне НХЛ он сыграл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи.