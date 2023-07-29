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Кучеров выразил желание выиграть очередной Кубок Стэнли 

В настоящее время российский хоккеист выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
29 июля 2023 17:14
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что желает завоевать ещё один Кубок Стэнли.

Отметим, что «Тампа» становилась обладателем трофея в 2020 и 2021 годах.

«Я просто хочу выигрывать больше. Завоевать кубок — это нереально круто. Просто хочется выиграть ещё. Думаю, на этом всё. Конечно, ты хочешь быть хорошим игроком, но речь идёт о кубке. Вот почему я так много работаю. Я просто хочу, чтобы мы выигрывали больше», – приводит слова 30-летнего хоккеиста пресс-служба «молний».

Добавим, что Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В прошедшем сезоне НХЛ он сыграл 88 матчей, в которых записал на свой счёт 119 (31+88) очков.

источник: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»
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