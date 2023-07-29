В «Тракторе» рассказали о поиске кандидатов на замену уволенному Шинину

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, рассматривают ли в клубе кандидатов на замену уволенному директору по спортивному развитию Александру Шинину.

«В настоящий момент его обязанности продолжает исполнять генеральный менеджер клуба Алексей Волков, он уже встретился с «Белыми Медведями» и «Челметом». Рассматриваем кандидатов на позицию директора по спортивному развитию», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

20 июля стало известно, что Шинина задержали силовики по делу о наркотиках. Через некоторое время «Трактор» уволил его с поста директора по спортивному развитию.