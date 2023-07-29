ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Тракторе» рассказали о поиске кандидатов на замену уволенному Шинину

29 июля 2023 18:20
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, рассматривают ли в клубе кандидатов на замену уволенному директору по спортивному развитию Александру Шинину.

«В настоящий момент его обязанности продолжает исполнять генеральный менеджер клуба Алексей Волков, он уже встретился с «Белыми Медведями» и «Челметом». Рассматриваем кандидатов на позицию директора по спортивному развитию», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

20 июля стало известно, что Шинина задержали силовики по делу о наркотиках. Через некоторое время «Трактор» уволил его с поста директора по спортивному развитию.

источник: «РБ-Спорт»
Тарасенко общался с игроками «Оттавы» перед подписанием контракта
29.07.2023 18:40
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов может перейти в «Бостон»
Хоккеист является четвертым игроком «Кэпиталз» по величине контракта с кэпхитом в 7,8 млн долларов.
29.07.2023 17:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кучеров выразил желание выиграть очередной Кубок Стэнли 
В настоящее время российский хоккеист выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
29.07.2023 17:14
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Коньков — о контракте Тарасенко с «Оттавой»: приличных вариантов не нашлось
В 2019 году Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».
29.07.2023 15:44
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Гусев — об уходе из СКА: всей правды никто никогда не узнает
В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.
29.07.2023 14:08
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Чемпион мира среди юниоров Паршин продолжит карьеру в словацком «Гуменне»
Последним клубом хоккеиста в КХЛ было рижское «Динамо».
29.07.2023 10:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стал известен заработок Тарасенко по контракту с «Оттавой»
Стал известен заработок Тарасенко по контракту с «Оттавой»
Подробности соглашения.
28.07.2023 18:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Американец Менелл прокомментировал получение российского гражданства
Хоккеист получил гражданство Российской Федерации.
28.07.2023 17:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.